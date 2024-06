Arthur, un addio definitivo a Firenze? Non è detto...

Il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, si è congedato ieri dalla Fiorentina e dai suoi tifosi con un video pubblicato sui social.

Che non sarebbe stato riscattato dal club viola era cosa risaputa, anche perché era troppo alta per Commisso e i suoi dirigenti, la cifra di 21 milioni che serviva per il riscatto del cartellino, così come l'ingaggio che percepisce (per questa stagione lo ha pagato in larga parte la Juventus).

Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere e Tuttosport non esclude il fatto che possa tornare d'attualità per i viola (anche se servono altre cifre sia per cartellino e ingaggio: nelle vie del mercato mai dire mai.