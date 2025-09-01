Un ex difensore viola cambia casacca ma resta in Premier League... E potrebbe incontrare la Fiorentina in Conference League!
Si muovono le acque in questo ultimo giorno di mercato anche in Premier League, dove il Crystal Palace sta per mettere a segno un colpo importante per la difesa.
Un ex viola cambia casacca
Come riporta Fabrizio Romano, la squadra inglese ha chiuso l'acquisto di Igor, ex difensore della Fiorentina che indossa la maglia del Brighton. Adesso il brasiliano giocherà per una delle concorrenti dirette della Fiorentina in Conference League.
L'operazione
L'operazione si concluderà in prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche del giocatore sono in corso in questi minuti.
