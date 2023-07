Graziani: "La Fiorentina ha assolutamente bisogno di un attaccante. Non si può cominciare un'altra stagione con Jovic e Cabral"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, si è espresso a proposito delle esigenze del mercato viola e della sconfitta nell'amichevole con la Stella Rossa: “Gli errori difensivi contro la Stella Rossa evidenziano ulteriormente che qualcosa va fatto. Quarta a me non dispiace ma è troppo discontinuo: forse vicino a Milenkovic servirebbe qualcuno più sicuro. Al contempo però queste non sono certo partite che preoccupano: la condizione tra le due squadre era palesemente differente. Non c'è bisogno di allarmismi: il mercato è lungo e la Fiorentina, come gli altri club, se la prende con calma per non sbagliare e muoversi con intelligenza. Però noi tifosi saremmo contenti di vedere qualche innesto. La Fiorentina ha bisogno di fare mercato.”

Ha poi aggiunto: “Il portiere non è un'emergenza: io con Terracciano sono tranquillo, è un bravissimo portiere. Può succedere anche ai grandi portieri di commettere errori. L'urgenza della Fiorentina riguarda l'attacco. Se non troviamo un attaccante bravo andiamo da poche parti: le partite le vinci facendo gol. Un attaccante forte risolverebbe tutti i problemi di sterilità offensiva. Cabral e Jovic non sono male ma non segnano abbastanza. I viola non possono cominciare un'altra stagione con loro due.”