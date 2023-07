Flachi: "Italiano ha bisogno di un attaccante che esalti il suo gioco, ma il tempo stringe. Viola Park? L'assenza dei tifosi si sente"

Interpellato al Pentasport di Radio Bruno Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, si è espresso sulle necessità di mercato dei viola: “Sono convinto che la società accontenterà Italiano e prenderà un attaccante valido, ma il tempo comincia a passare e non è un bene. Lo abbiamo già visto con altri giocatori e per gli attaccanti questo conta ancora di più: un giocatore si deve ambientare e ovviamente prima arriva e prima si ambienta.”

Flachi ha poi aggiunto: “Italiano ha bisogno di un giocatore che esalti il suo gioco. Ragionare di tanti nomi è inutile: l'attaccante deve essere adeguato alle intenzioni dell'allenatore. Può essere fondamentale per tenere palla, mettere in risalto il lavoro degli esterni o lavorare interlinea, quindi è giusto che sia conforme alle visioni tattiche dell'allenatore".

E infine sul Viola Park ha aggiunto: “La mancanza dei tifosi si sente, di solito i giocatori sono abituati a stare a contatto con la gente durante il ritiro. E' normale che poi quando giochi la prima partita fuori dal centro sportivo ti ritrovi impreparato”.