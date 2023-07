L'allenatore Andrea Agostinelli ha parlato così a Radio Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Arthur è meglio di Amrabat a livello di gestione tecnica del pallone; con questo non voglio dire che il marocchino giochi male, anzi, è semplicemente molto più fisico. Se Arthur non torna quello della prima Juventus, cioè la versione per la quale stravedevo, la Fiorentina potrebbe risentirne molto a livello di equilibri. Italiano vuole sempre una squadra propositiva, che cerchi con continuità la metà campo avversaria: Arthur, da questo punto di vista, è il profilo giusto".

Poi sul portiere ha aggiunto: “Secondo me Audero ha ancora qualcosa in più rispetto a Montipò. Voglio però allargare l’osservazione: la Fiorentina non deve pensare di essere forte perché ha giocato due finali, ma deve provare ad essere ancora più forte. Se ci si accontenta con questa base tecnica, buona ma non eccelsa, questo benedetto salto di qualità verso la Champions League o comunque verso traguardi ambiziosi non arriverà mai. Non manca tantissimo per fare un altro passettino”.