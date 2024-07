L’ex portiere e ora opinionista Nando Orsi ha parlato a Lady Radio commentando il mercato della Fiorentina e soffermandosi su varie tematiche calde a tinte viola.

‘Kean bella scommessa, normale che il Monza voglia monetizzare con Colpani'

“Il mercato è difficile per tutte le squadre non solo per la Fiorentina. Vedo tanti prestiti con diritto di riscatto che vogliono dire poco e niente come formula. Colpani è un calciatore di qualità ed è normale che il Monza voglia monetizzare, se lo cedesse alla Fiorentina in prestito e facesse male avrebbe perso un anno. Kean è una bella scommessa, capace che una domenica renda alla grande e quella dopo no. Viene da un’annata con 0 gol ma nelle gambe penso abbia una decina di reti e spero Palladino lo aiuti sotto questo aspetto. È più attaccante di Nzola, ma è normale andare a vedere i numeri. Tuttavia Kean è giovane e ci sono anche calciatori che esplodono più avanti”.

‘Serve attendere Palladino, il problema viola non è il portiere ma…'

“In questo momento i vari allenatori stanno cercando di conoscere i calciatori che prima avevano visto solo in tv, e così è per Palladino. Bisogna avere partenza e il mercato non ti permette di avere tutto pronto subito. Penso Palladino sia contentissimo ma consapevole di avere una responsabilità importante. Ha cominciato da poco e viene in una grande piazza come Firenze che ha fatto 3 finali in due anni. Serve aiutarlo, avendo la pazienza di pensare di non poter vedere tutto e subito. In porta dipende da cosa vuole fare la Fiorentina, Terracciano ha fatto benissimo in questi 3 anni e occorre una valutazione ponderata. Il problema in questo momento non è il portiere, poi se ci fosse un'opportunità…".