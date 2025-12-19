La Fiorentina dannosa per sé e per le altre. L'Italia scivola dietro a Cipro nel ranking UEFA stagionale
Un disastro dopo l'altro. La sconfitta della Fiorentina in Conference League sul campo del Losanna complica non solo una stagione incredibilmente brutta dei viola (più sul piano mentale/ambientale che per il percorso in coppa), ma anche quella delle altre italiane.
Disastro ranking
Con la sconfitta dei viola l'Italia chiude male l'anno nel Ranking Uefa: scende dal terzo posto della squadra settimana, con questo ko ora è addirittura quinta. Una pessima notizia per la serie A che sogna di avere una quinta squadra in Champions League il prossimo anno. Non solo. La notizia clamorosa è che la Polonia, grazie alle vittorie di Rakow e Lech Poznan vola in testa alla classifica superando persino l'Inghilterra e la Germania. L'Italia è quinta e deve rincorrere persino Cipro.
Ranking Uefa stagionale
Polonia 13.625 punti (3/4 squadre)
Inghilterra 13.486 (9/9)
Germania 12.285 (7/7)
Cipro 11.406 (3/4)
ITALIA 11.250 (7/7)
Spagna 11.218 (8/8)
Francia 10.714 (7/7)
Portogallo 10.600 (4/5)
Grecia 9.500 (4/5)
Danimarca 9.500 (2/4)