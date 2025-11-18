“La Fiorentina è ultima ma non lotterà per la salvezza. Vanoli allenatore adatto a Firenze, si ispira a Conte”

L’ex difensore viola Vittorio Tosto a Radio Sportiva ha parlato anche della situazione complicata di classifica della Fiorentina, soffermandosi anche sulla scelta di Paolo Vanoli come nuovo allenatore gigliato.

‘I viola non faranno parte della lotta salvezza’

“La Fiorentina è nei bassifondi della classifica ma ha tutti i mezzi per venirne fuori. Come organico e blasone non è una squadra che può lottare per salvarsi in Serie A. Ritengo che i viola non faranno parte della lotta salvezza, così come il Genoa, benché la Fiorentina sia ultima ed il Grifone penultimo. Il numero delle squadre in lotta per non retrocedere si è ridotto a 3-4 squadre, considerato i risultati finora di Udinese, Cagliari, Cremonese, per non parlare del Como, che l’anno scorso era addirittura neopromossa”.

‘Allenatore moderno e grintoso: Vanoli è adatto a Firenze’

“Vanoli allenatore viola? È la scelta giusta per la Fiorentina. Lo conosco bene, l’ho visto lavorare molte volte dai tempi delle nazionali giovanili, l’ho visto da vicino a Venezia, è un allenatore che ha grinta, moderno, con uno stile facilmente riconoscibile e che si ispira a Conte avendo lavorato con lui. Ha le caratteristiche per allenare in una piazza come Firenze, poi sono i risultati che lo diranno, e ora alla Fiorentina ultima in classifica sono ciò che serve maggiormente”.