La Fiorentina ha scelto di ripartire da Paolo Vanoli e Roberto Goretti per tirarsi fuori da una posizione di classifica tremenda. FiorentinaNews.com ha allora scelto di sentire l’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, per fare il punto della situazione.

Vanoli ha avuto soltanto due giorni per conoscere la Fiorentina, ma si è comunque già visto qualcosa di diverso nella partita che la Fiorentina ha disputato a Marassi?

“Per ora quasi niente, a parte il fatto che forse ha combattuto un po’ di più nell’arco dei 90 minuti. Ora però Vanoli avrà 15 giorni di fila per conoscere la sua squadra e sono convinto che si tratta di un buon allenatore, che farà bene”.

Roberto Goretti ha le qualità per fare il direttore sportivo della Fiorentina o pecca d’inesperienza?

“È un dirigente giovane, che finora ha lavorato principalmente in Serie B. La Fiorentina è tanta roba, ma io sono per dare fiducia ai giovani. L’importante è che faccia il suo lavoro utilizzando soltanto roba del suo orto, senza influenze da esterni. Certo, si cimenterà in qualcosa di più importante rispetto alle esperienze di Reggiana e Perugia. Trattasi di una bella sfida che gli auguro di vincere”.

Da zero a cento quant’è colpa di Pioli e quanta di Pradè di questa Fiorentina ultima in classifica?

“Ora bisogna essere positivi, le colpe vanno lasciate indietro, anche perché alla Fiorentina hanno sbagliato in tanti, altrimenti non si sarebbe messi così male in classifica. Ma questo può succedere nel calcio, dove il più bravo non è colui che non sbaglia, ma è quello che sbaglia meno. Credo che cambieranno da qui alla fine del girone d’andata tante cose in positivo, e potremo guardare al futuro con ottimismo”.

Pensa che nella cura Vanoli per ridare smalto alla Fiorentina ci possa essere un cambio di modulo?

“Di modulo non lo so. So che è molto bravo a curare la linea della difesa. A me piaceva anche il suo Torino. Di certo farà di tutto per tirare fuori il meglio dai giocatori, anche perché peggio di così non si può andare. Io so solo che la formazione della Fiorentina è nettamente superiore a quella delle 7-8 squadre che lottano per la salvezza”.

A proposito di formazione, ritiene che qualche senatore possa perdere il posto da titolare nelle prossime partite?

“Forse non tutti i senatori hanno una grande personalità. Di certo Vanoli non guarderà in faccia a nessuno, ripartirà senza gerarchie e giocheranno i migliori che si faranno vedere in allenamento. D’altronde, le gerarchie con un allenatore nuovo si azzerano”.