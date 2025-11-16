FiorentinaNews.Com ha contattato l'intermediario di mercato e talent scout Michele Fratini per parlare del prossimo mercato viola. Oltre ad analizzare il difficile periodo viola e le carenze della rosa, Fratini ha consigliato alla Fiorentina un giovane talento italiano.

Qualche giovane interessante che fa al caso della Fiorentina?

“Io consiglio Ibrahima Bamba. Classe 2002 con doppio passaporto, italiano e comunitario. E' nato a Vercelli, ma si è traferito da giovane in Portogallo al Vitoria Guimaraes. Da un anno a questa parte gioca in Qatar per l'Al-Duhail”

Che tipo di calciatore é?

“Nasce mediano, ma è molto versatile. Può giocare come terzino perchè ha gambe, ma ultimamente sta ricoprendo anche il ruolo di difensore centrale grazie al suo fisico importante. Su di lui però ci sono molte big italiane: Juventus, Milan, Inter e Roma, anche perchè a giugno del 2026 va in scadenza. Qualche anno fa fece anche uno stage a Coverciano sotto la direzione di Mancini”.