Luis Alberto-Napoli, un'idea già smontata da Lotito: "Ma chi ve l'ha detto? Non è in vendita"

Dalla suggestione Fiorentina all'addio annunciato alla Lazio, la situazione di Luis Alberto si aggrappa a una sola certezza: in estate sarà caos sul suo futuro. Nelle ultime ore si è parlato anche del Napoli, ma il club biancoceleste spegne le proposte.

“Luis Alberto non è in vendita”

La valutazione di Luis Alberto sembra aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Fatto smentito da Claudio Lotito in persona, che ha parlato così uscito dall'assemblea di Lega (parole riportate da Tuttomercatoweb.com): “Ma chi ve l'ha detto? Non lo vendo, non è in vendita”.