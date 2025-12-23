De Santis: "Paratici garanzia di peso nelle trattative. De Rossi al Genoa indizio per la cessione di Dzeko, in difesa..."

Intervenuto a Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis ha toccato vari argomenti, dal campo al mercato, concentrandosi naturalmente sull'attualità, che vede Paratici molto vicino ad approdare alla Fiorentina.

‘Alla Fiorentina servono accorgimenti e Paratici…’

“Paratici è un dirigente importante, con comprovata esperienza internazionale, una figura di spessore. Una scelta che guarda al mercato e che avvenga adesso è ancora più significativo perché permette di intervenire subito. Alla Fiorentina servono numerosi accorgimenti sul mercato e Paratici è una garanzia di peso sulle trattative”.

‘Il tema degli esterni è attuale’

“La Fiorentina ha confermato tutta la base della scorsa stagione, rifiutando offerte importanti, vedi Comuzzo, e ora passando a giocare a quattro c’è curiosità per come si sceglierà di intervenire. Il tema degli esterni è attuale, se si vuole dare maggiori alternative tattiche. L’arrivo di De Rossi al Genoa un indizio per la cessione di Dzeko, che sta cercando una punta. Dietro c’è abbondanza, non credo entreranno difensori senza che ne esca qualcuno”.

“Non firmerei assolutamente per un pareggio a Parma, è una partita delicata, contro un avversario diretto per non retrocedere, ma la Fiorentina ha i valori per fare risultato. Vincere darebbe continuità alla scossa positiva di domenica scorsa. Una gara da affrontare come una finale, per fare bottino pieno, così come quella dopo con la Cremonese. La classifica è critica e la posizione di Vanoli è ancora in bilico".