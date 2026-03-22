Cesena e Parma non si fanno male, la Fiorentina Primavera può sorridere: adesso è ufficiale il primo posto (condiviso) in classifica

Risultato perfetto, quello arrivato dalla sfida regionale tra Cesena e Parma, ai fini della stagione della Fiorentina Primavera.

La situazione di classifica

Dopo la vittoria degli uomini di Galloppa per 1-2 sul Cagliari - che ha permesso ai viola di raggiungere la Roma in vetta - tutti gli occhi erano puntati su Parma e Cesena, rispettivamente terza e quarta in campionato, a ridosso delle due capoliste. Il verdetto del campo, però, ha restituito un pareggio a reti bianche, con la Fiorentina che può quindi tirare un sospiro di sollievo.

Fiorentina e Roma a quota 53, Parma e Cesena a quota 52: questa corsa a 4 per il miglior piazzamento nelle finali per lo Scudetto Primavera si incendia sempre più. Con sette giornate al termine, tutto è ancora aperto più che mai.