La Gazzetta dello Sport: Kean meglio solo che mal accompagnato
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 26
Titolone scelto stamani è: “Kean meglio solo”. E ancora: “La tentazione di Pioli: più spazio per Moise nell'attacco viola”. Sommario: “Per risolvere la crisi di gol, il tecnico della Fiorentina pensa a una vecchia soluzione con un'unica punta".
L'intervista
Presente anche un'intervista fatta con l'ex viola Angelo Di Livio che dice: “Bisogna capire perché a Moise non arrivano tanti palloni”.
