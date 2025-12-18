Zanzi: "Una gioia incontenibile al gol di Orban contro la Fiorentina. Una vittoria all'ultimo centimetro"

Il presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi, intervistato dal Corriere di Verona è tornato sulla vittoria gialloblu conseguita domenica scorsa contro la Fiorentina al Franchi.

“Grande emozione"

“Cosa abbiamo provato al gol di Orban? Una grande emozione, abbiamo esultato con una gioia incontenibile. All’Hellas siamo una famiglia, ognuno porta il Verona dentro di sé”.

“Vittoria all'ultimo centimetro”

E anche: “È stato bellissimo celebrare quella rete, per com’è arrivata, per il gesto tecnico di Bernede che ha messo dentro il pallone sul filo della linea di fondo. È stata una vittoria all’ultimo centimetro”.