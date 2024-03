Capello bacchetta Vlahovic e coccola Chiesa: "Perchè è cosi nervoso il serbo? Non condivido le critiche verso l'esterno"

All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore di Juventus e Roma Fabio Capello è stato chiamato a dire la sua sul futuro in bianconero degli ex Fiorentina Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Queste le sue considerazioni, a partire dalla defaillance del serbo nell’ultime partita di campionato:

”Contro la Lazio quella di Vlahovic sarà un'assenza pesante, che si aggiunge a quella di Milik. Max come centravanti all’Olimpico avrà solo Kean, che non gioca una gara intera da mesi e mesi. Ma è il modo in cui Vlahovic si è fatto espellere col Genoa a lasciarmi dubbi: perché quel nervosismo? Alcuni giocatori possono aver beneficiato dallo staccare per due settimane dai problemi nel proprio club, sì. E magari ora non vedono l’ora di tornare a casa per ripartire. Anche se le nazionali, soprattutto per gli infortuni, sono sempre un’insidia”.

Ha poi concluso parlando di un altro ex Fiorentina che in questo momento non sta attraversando un ottimo momento, Federico Chiesa: "Io non sto vedendo un brutto Chiesa. È molto attivo, si dà da fare, forse è solo un po’ precipitoso nelle scelte, ma proprio perché vuole lasciare il segno. So che è criticato, ma io non condivido".