La Nazione: le ultime speranze di Paratici

Sul QS de La Nazione spazio viola in prima pagina: “Vanoli-Conte. Sfida da duri”. A pagina 4 in taglio alto: “Un pomeriggio da cuori impavidi. Assalto al ’Maradona’ senza paura. Ma un Napoli ferito è più temibile”. A pagina 5: “La carica di Giuseppe Commisso «Riporteremo Firenze dove merita Più che mai bisogna essere uniti»”, in taglio basso: “Dragusin, mancano ancora 48 ore. Diogo Leite sfuma: c’è la Lazio”. A pagina 6: “Kean e Piccoli arruolati. Ma l’ex Cagliari è titolare. Ora si rivede anche Parisi”.