Ranieri: "Adesso è arrivato il tempo di reagire, il Lecce sta meglio di noi e sarà una gara tosta. Siamo obbligati a vincere"

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Lecce.

“Dopo l'Inter eravamo distrutti”

Ranieri ha commentato: “Stiamo vivendo una situazione complicata. Già da dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter eravamo tutti distrutti. La classifica parla chiaro, stiamo facendo male. Siamo tutti demoralizzati, nessuno si aspettava un inizio così. Ormai siamo alla decima partita, c'è voglia di reagire, e oggi ne abbiamo la possibilità".

"Dobbiamo tornare ad essere la vera Fiorentina"

"Stiamo parlando tanto in questi giorni. C'è grande tristezza per questo inizio. Adesso è arrivato il tempo di reagire, sappiamo che i tifosi sono delusi. Hanno ragione, dobbiamo tornare ad essere la vera Fiorentina. Ad oggi il Lecce sta meglio di noi, gioca bene, sarà una gara tosta, ma noi siamo obbligati a fare tre punti".