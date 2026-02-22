Dzeko: "Ecco perché ho scelto di cambiare squadra. Volevo sentire questi incredibili tifosi"

L'ex centravanti della Fiorentina, ora passato allo Schalke 04, Edin Dzeko, è rimasto molto colpito dall'atmosfera che ha trovato in Germania.

Nella partita vinta contro il Magdeburgo, c'erano 60 mila persone presenti allo stadio di Gelsenkirchen che hanno esultato per l'ennesimo gol del Cigno di Sarajevo e per la vittoria della squadra.

“Che atmosfera, ecco perché sono venuto qui"

“Ecco perché sono venuto qui - ha detto Dzeko - Volevo vedere e sentire questa atmosfera. Sapevo già che lo Schalke era un grande club e quei ci sono tifosi incredibili”.

“Orgoglioso dei cinque gol fatti”

Poi ha anche detto: "Questo club non dovrebbe giocare in seconda divisione. Sono orgoglioso dei cinque gol che abbiamo fatto, avremmo addirittura potuto segnare di più. Ma subirne tre è semplicemente troppo per una squadra come lo Schalke, soprattutto in casa. Dobbiamo lavorare su questo".