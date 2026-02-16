Da una contestazione ad un'altra, per il centrocampista che la Fiorentina ha prestato all'FC Copenhagen, Amir Richardson, la stagione attuale è davvero senza pace da questo punto di vista.

I tifosi della formazione danese hanno cantato cori contro la squadra dopo la partita persa in casa contro il Nordsjælland che ha relegato il Copenhagen ad un deludente settimo posto in classifica.

“Mi sono già trovato in questa situazione”

E quando a Richardson è stato chiesto cosa pensasse dei cori critici dei tifosi, lui ha risposto: "Mi sono già trovato in questa situazione con la mia precedente squadra. Ma dobbiamo solo lavorare sodo, e poi probabilmente potremo avere più fiducia per il prosieguo della stagione".

“Ho avuto delle difficoltà”

Poi ha aggiunto: “Anche io ho avuto difficoltà prima di arrivare qui. Ora sono qui per aiutare il club, e lavorerò sodo per l'FCK”.