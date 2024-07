Idea molto particolare in casa Fiorentina. Forse l'attacco non è ancora del tutto completato: il club viola contempla l'idea di riportare in Italia un centravanti brasiliano, meteora nella sua breve esperienza in Serie A di qualche anno fa.

Idea Gabigol per la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina starebbe pensando a Gabriel Barbosa, detto Gabigol, che ha il contratto in scadenza con il Flamengo il prossimo 31 dicembre. Sulle sue tracce anche il Bologna. C'è però un problema: chi è interessato a Gabigol dovrà attendere la sentenza del TAS di Losanna. L'attaccante era stato squalificato nell'aprile del 2023 per tentata frode dopo un controllo antidoping. Squalifica di 2 anni sospesa fino alla conclusione dell'arbitrato del TAS.