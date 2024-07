Ultimi baluardi corviniani

E' quasi tutto fatto per l'addio di Nikola Milenkovic al Nottingham Forrest, club di Premier League che se lo aggiudicherà per una cifra intorno ai 12 milioni più 2-3 di bonus. E' così pronto a salutare dopo 7 anni di storia viola il difensore serbo, arrivato nel lontano 2017 dal Partizan Belgrado quando era solo un ragazzino.

Uno degli ultimi baluardi del mercato di Pantaleo Corvino a Firenze, che di “IC” ha sempre dimostrato di capirne. Da Jovetic a Savic, passando per Nastasic (la prima esperienza in viola) e Vlahovic. Scherzo del destino a sostituire Milenkovic a Firenze potrebbe essere Pongracic, altro acquisto (e plusvalenza) di Corvino al Lecce.

Se ne va l'ultimo straniero rimasto in rosa ereditato dalla passata gestione, con Biraghi rimasto ultimo superstite. Il capitano viola, infatti, arrivò alla Fiorentina nel 2017, per passare poi in prestito prima a Pescara e poi all'Inter.

Un tesoretto, quello ereditato dalle sessioni di mercato di Corvino, che ha fruttato non pochi guadagni alla Fiorentina, che chiuderà l'era “balcanica” con altri 13-14 milioni di profitto (da considerare però l'alto ingaggio del difensore serbo).