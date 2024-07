Per un Milenkovic che va, c'è un Ranieri che rinnova. Contratto pluriennale con un importante ritocco dell'ingaggio, ecco i dettagli

Per un Milenkovic che se ne va (al Nottingham Forrest), c'è un Ranieri che rinnova con la Fiorentina. La trattativa per il prolungamento di contratto, come rivela tuttomercatoweb.com, è in stato avanzato e il prodotto del settore giovanile viola presto firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club gigliato per altre 4-5 stagioni (era in scadenza nel 2026).

La firma e l'accordo prevedono un importante ritocco dell'ingaggio, con Ranieri che quasi raddoppierà il suo stipendio, andando a guadagnare più di un milione di euro netto a stagione. Un chiaro segnale di come il giocatore sia al centro del progetto della Fiorentina e di Palladino.