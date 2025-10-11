Viviano è sicuro: "Cristiano Ronaldo giocherebbe in tante squadre di Serie A, ma non nella Fiorentina di Pioli"

Durante una delle sue consuete dirette su TvPlay, l'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano ha lasciato tutti senza parole, sottolineando come Cristiano Ronaldo difficilmente troverebbe spazio nella squadra di Stefano Pioli. Queste le sue parole:

“Dove giocherebbe attualmente in Serie A Cristiano Ronaldo? Sono convinto che giocherebbe titolare in Juventus, Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Bologna. All'Inter e al Napoli assolutamente no. Ma neanche nella Fiorentina di Stefano Pioli: ma davvero lo vedreste a fare la guerra al posto di Moise Kean?".

"Cristiano Ronaldo non sarebbe titolare alla Fiorentina, anche se il problema sarebbe un altro"

Ha anche aggiunto: "Ritroverebbe anche un tecnico che ha già avuto, il vero ostacolo ad un eventuale passaggio a Firenze è che il giocatore stesso non metterebbe il club tra le sue priorità, non credo che andrebbe alla Fiorentina”