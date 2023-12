Lo zampino di Italiano: zona Champions e agli ottavi di Conference nonostante... gli attaccanti e una rosa profonda solo nei numeri

C'è chi forse si aspettava risultati ancor migliori o chi pensa che chiunque altro (perfino Beppe Iachini) con questa rosa sarebbe già sbarcato in Champions League. E poi c'è la realtà dei fatti, sottolinea il Corriere dello Sport, che vede Italiano aver condotto la Fiorentina al passaggio del turno con primato in Conference e al momento ad un punto dalla zona Champions. E questo nonostante un rendimento tremendo degli attaccanti: 3 gol in 22 presenze per Nzola, 3 in 20 per Beltran. Oltre ad una rosa che permette sì il turn over ma non certo ad alti livelli.