Sos Italiano: il tecnico ha bisogno di rinforzi ed ecco l'aiuto del Presidente. Un esterno dal Sassuolo e uno dall'est Europa

L'auspicio della società viola era proprio quello concretizzatosi nel cammino della squadra: un'ottima posizione in campionato, avanti senza play-off in Conference e ai quarti di Coppa Italia. Con in più in omaggio la final four di Supercoppa. Non c'è dubbio che il suo dovere Italiano l'abbia compiuto, tra zoppicamenti vari qua e là, palesando l'esigenza di alcuni rinforzi.

Ed ecco, pronto a giungere in soccorso il presidente Rocco Commisso che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe pronto a regalare almeno due pedine al tecnico: un esterno offensivo dal Sassuolo ma non Berardi, bensì Laurienté. E un terzino destro, con Gajic del Cska Mosca e Juranovic dell'Union Berlino tra i candidati.