Ci siamo per Pablo Marì alla Fiorentina: ecco la data della chiusura e la formula dell'affare

Come riporta Sky Sport la Fiorentina ha programmato per domani la chiusura dell'affare per Pablo Marì. Prevista nelle prossime ore l'intesa totale con il Monza per il passaggio del difensore in viola.

Non è prevista nessuna contopartita nell'operazione, che si chiuderà dunque a titolo definitivo per una cifra che dovrebbe essere inferiore ai 3 milioni di euro. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto con il club brianzolo.