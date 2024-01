Adani: "Inzaghi a Firenze ha strappato una vittoria sofferta, la Fiorentina meritava"

Lele Adani, doppio ex di Fiorentina e Inter, ha commentato, a Rai Sport, il match che ha visto i nerazzurri trionfare sulla Viola di Italiano. Sentite un po' cosa ha detto Adani sulla gara del Franchi:

“Partita dura per Inzaghi, una vittoria sofferta”

“E' stata una partita difficile per i ragazzi di Inzaghi, una vittoria sofferta. L’Inter, in 21 giornate, ha segnato 50 gol subendone appena 10, ha il capocannoniere del campionato e anche il portiere con più clean sheet. Sappiamo tutti che è la squadra più forte del torneo, ma poi va dimostrato in campo".

“La Fiorentina meritava…”

Infine: "A Firenze, l'Inter ha fatto una partita sporca anche se forse la Fiorentina avrebbe meritato qualcosa in più. Però l’Inter è rimasta seria per tutta la gara, poteva raddoppiare e ha sofferto quando serviva farlo, nonostante la doppia assenza di Calhanoglu e Barella”.