Parisi ringrazia la Fiorentina: “E' un emozione speciale far parte della storia di questo club" - FOTO

Nella giornata di ieri la Fiorentina, con un apposito evento al Viola Park, ha presentato una delle grandi iniziative in vista del centenario del Club. Davanti ad alcune delle cariche piu importanti del governo, del comune di Firenze e di quello di Bagno a Ripoli è stato presentato un francobollo.

Un francobollo per celebrare la storia

Al centro l’iconica maglia viola, sul petto lo stemma con il giglio, simbolo del legame tra la squadra e la città. Sullo sfondo il nome del Club e il numero 100, quello del secolo dalla fondazione, il 29 agosto 1926, che si celebra quest’anno. È stato presentato il francobollo dedicato al centenario e alla storia della Fiorentina: realizzato in 300.015 copie è stato svelato nella data di emissione, 22 luglio 2026, nella cornice del Rocco B. Commisso Viola Park, la “casa viola” nelle colline di Bagno a Ripoli.

Parisi ringrazia il club: “E' un emozione speciale far parte della storia della Fiorentina"

E tra i protagonisti della presentazione, coinvolto assieme all’ex capitano Dario Dainelli in rappresentanza del presente del club, c’era anche Fabiano Parisi. Questo pomeriggio il difensore viola, ancora out per infortunio, ha voluto sottolineare tutta la sua soddisfazione per aver preso parte a questo importante evento:

“Voglio ringraziare per questo bellissimo riconoscimento dedicato alla storia della Fiorentina. Personalmente è un’emozione speciale. Sono ancora giovane e so di avere tanta strada da fare, ma vedere il colore della maglia che indosso ogni domenica rappresentato su un francobollo celebrativo mi riempie di orgoglio. È un simbolo che racconta la storia, i valori e la passione di questo club. Allo stesso tempo, mi fa sentire ancora di più la responsabilità e il privilegio di rappresentare la Fiorentina e tutti i suoi tifosi".