L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a margine dell'evento Inside the Sport 2026, intervenendo anche sulle voci che lo vedono vicino alla panchina della Fiorentina.

Sul lavoro al Sassuolo

“Sono orgoglioso di questo che stanno dando i ragazzi. Mancano ancora 5 giornate, per noi questo è un qualcosa di molto bello. Vogliamo fare ancora belle partite in un campionato difficile”.

Sul presente

“Quando le cose vanno bene le voci ci sono per tutti. Io sono stato molto contento di accettare la sfida del Sassuolo. Abbiamo fatto due cavalcate bellissime, sia in Serie B lo scorso anno, che questa stagione in Serie A. Ci godiamo il presente, poi penseremo al futuro”.

E sul futuro

“Le voci sulla Fiorentina? Mi accostano a belle squadre, con una grande storia. Mi fa sempre piacere quando succedono queste cose. Però adesso penso al Sassuolo. E' il presente che ti permette di proiettarti al futuro. Il Sassuolo è una società seria e il gruppo dei ragazzi che ho mi fa emozionare. Tengo i piedi per terra”.

Sulla gara di domenica contro la Fiorentina

“La Fiorentina è una squadra con ottime qualità. Sta tirando fuori tutto il potenziale che ha. Sarà molto difficile contro di loro, che vinca chi merita di più”.