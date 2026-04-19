Sul suo sito, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto su due panchine che, in vista del prossimo anno, potrebbero vedere vari avvicendamenti intrecciarsi: Fiorentina e Sassuolo.

Le parole sul futuro allenatore

“Il Sassuolo ha vissuto una grande stagione con Fabio Grosso in panchina. E l’attuale allenatore potrebbe salutare: come raccontato da Luca Cilli per Sportitalia diverse settimane fa, il Campione del Mondo 2006 piace sia alla Fiorentina che al Bologna in caso di addio rispettivamente con Vanoli e Italiano”.

Alternativa Sassuolo

“Se davvero ci fosse la fine del rapporto con Grosso, nella lista del Sassuolo ci sarebbe qualche profilo interessante. Si è parlato di Aquilani, un nome che di sicuro può intrigare dopo il buonissimo lavoro fatto a Catanzaro. Ma un altro allenatore che piace al Sassuolo (e non solo) è Ignazio Abate, legato da un contratto fino al 2027 con la Juve Stabia e che ha estimatori in Serie A”.