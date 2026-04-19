Pedullà: "Fabio Grosso piace sia alla Fiorentina che al Bologna per il prossimo anno. E il Sassuolo sta già cercando il sostituto"
Sul suo sito, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto su due panchine che, in vista del prossimo anno, potrebbero vedere vari avvicendamenti intrecciarsi: Fiorentina e Sassuolo.
Le parole sul futuro allenatore
“Il Sassuolo ha vissuto una grande stagione con Fabio Grosso in panchina. E l’attuale allenatore potrebbe salutare: come raccontato da Luca Cilli per Sportitalia diverse settimane fa, il Campione del Mondo 2006 piace sia alla Fiorentina che al Bologna in caso di addio rispettivamente con Vanoli e Italiano”.
Alternativa Sassuolo
“Se davvero ci fosse la fine del rapporto con Grosso, nella lista del Sassuolo ci sarebbe qualche profilo interessante. Si è parlato di Aquilani, un nome che di sicuro può intrigare dopo il buonissimo lavoro fatto a Catanzaro. Ma un altro allenatore che piace al Sassuolo (e non solo) è Ignazio Abate, legato da un contratto fino al 2027 con la Juve Stabia e che ha estimatori in Serie A”.