Il pericolo ex che si allontana per la Fiorentina...

Ogni volta che la Fiorentina ritrova un ex davanti a sé è sempre bene stare molto attenti. C'è una lunga tradizione purtroppo di reti realizzate da giocatori che hanno vestito la maglia viola.

In questo caso però, parlare di Riccardo Sottil come ex è un po' improprio, anche perché il suo cartellino è sempre di proprietà del club viola. A parte questa disquisizione, è sempre più probabile che il giocatore sia assente lunedì prossimo.

Anche oggi ha fatto lavoro differenziato e non ha dato segnali di grandi miglioramenti dal punto di vista fisico. Per questo lo spauracchio sembra essere lontano.