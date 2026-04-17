Mencucci: "Ho sempre detto che la Fiorentina si sarebbe salvata. Sottil poteva fare la differenza, la sua assenza si è sentita"

L'amministratore delegato del Lecce ed ex Fiorentina Sandro Mencucci, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato dell'andamento della squadra viola: “Ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, che la Fiorentina si sarebbe tirata fuori dalla zona retrocessione prima o poi. Adesso, infatti, le manca un punto. Vorrei che la partita di lunedì non decretasse la morte di una delle due, ma adesso vedo i viola tranquilli. Meglio giocare dopo la Cremonese? Non lo so”.

“Corvino gestisce la pressione meglio di me”

Su Corvino: “Lui vive meglio la pressione, è sempre vicino alla squadra. In più ha tanta esperienza e ormai è abituato a tenere alta la concentrazione dell'ambiente. Sa cosa significa salvarsi sempre all'ultimo, Lecce lo sa bene. A me invece è aumentata parecchio la pressione da quando sono qui…”.

“Sottil poteva fare la differenza, ma…”

Su Sottil: “Poteva fare la differenza. Ci abbiamo puntato molto, ma ha avuto qualche problema fisico. Abbiamo un monte ingaggi ridimensionato e lui è mancato parecchio, soprattutto sul campo. Abbiamo avuto fuori anche Gaspar e Camarda. Stulic? Viene criticato, ma nessun giovane dall'estero fa bene il primo anno, guardate Krstovic”.