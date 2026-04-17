Non è bastato il gol di Cher Ndour che al media ufficiale della Fiorentina ha commentato così il 2-1 al Crystal Palace:

"Abbiamo dato tutto in campo, abbiamo pagato il 3-0 dell’andata, soprattutto il terzo gol ma abbiamo avuto un’ottima reazione oggi. Ci abbiamo creduto fino alla fine, credo che anche i tifosi abbiano apprezzato e secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, usciamo a testa alta. Abbiamo avuto carattere, un buon gioco ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta.

Il mio gol ha dato ancora più entusiasmo di quello che c’era, purtroppo non è bastato ma dobbiamo ripartire da qua. Abbiamo apprezzato gli applausi, hanno capito che abbiamo dato tutto. Lunedì avremo una partita decisiva per mettere un punto al campionato, possiamo chiudere bene questa stagione. Ripartiamo da questa fame, da questa voglia di lottare su tutti i palloni, potevamo sparire dopo l’1-0 e invece l’abbiamo ripresa ma anche loro hanno meriti. Lunedì dobbiamo spaccare tutto".