Lecce al lavoro per prepararsi alla Fiorentina. L'ex Sottil si allena a parte, ancora qualche assenza per Di Francesco

Dopo la gara in Conference contro il Crystal Palace, la Fiorentina sarà attesa dal Lecce, lunedì prossimo. Per i salentini è un crocevia fondamentale in tema salvezza, nell'ormai duello con la Cremonese.

La situazione in casa Lecce verso la Fiorentina

Come riporta Tuttomercatoweb.com, nella seduta di allenamento di oggi i giallorossi hanno ancora l'infermeria piuttosto piena. Assenti Camarda e Berisha, ancora out, e Gaspar resta a riposo.

Sottil può recuperare?

L'ex Fiorentina Sottil lavora a parte, con lavoro differenziato rispetto al resto della squadra, così come Banda e Pierotti. Di Francesco è a corto di alternative in attacco. L'obiettivo è valutare il recupero di almeno qualche elemento offensivo, compreso l'ex viola.