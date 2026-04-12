Sottil ancora fuori dai convocati per noie fisiche. Cronaca di un prestito mai veramente sbocciato

L'idea di dare un giocatore in prestito, di solito, nasce dalla necessità di dare tempo di gioco a un giocatore che, nella tua squadra, non ne troverebbe quanto sperato. Qualcosa, invece, è andato tremendamente storto nella stagione di Sottil al Lecce: ogni giornata cresce l'impressione che questo sia stato l'ultimo treno per lui.

Ancora assente

Assente ancora una volta dai convocati per noie fisiche, Sottil non scende in campo dallo scorso 28 febbraio, quando Di Francesco gli concesse 17 minuti a Como. L'ultima da titolare la giornata prima di quella, contro l'Inter. Oggi, il suo tabellino conta 1072 minuti passati in campo (circa 12 partite complete), spalmati però su 21 presenze: in questo lasso di tempo ha raccolto un gol, lo scorso ottobre contro il Parma, e due assist.

A fine stagione

Poco, troppo poco per un giocatore che invece avrebbe dovuto dare una mano sostanziosa a una squadra che sta ancora lottando per salvarsi. Viene da domandarsi quindi se il suo ritorno a Firenze, fissato per fine stagione in quanto il suo è un prestito secco, non possa essere l'ultima tappa di una permanenza mai veramente serena tra le fila della Fiorentina.