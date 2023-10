Allegri pensa di lasciare in panchina un grande ex dal primo minuto contro la Fiorentina

L'inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende di casa Juventus, nel corso del pomeriggio ha affermato come la coppia di attacco titolare che avrebbe in mente Allegri per sfidare la Fiorentina vedrebbe escluso il grande ex Dusan Vlahovic.

A fare reparto con l'altro ex Federico Chiesa, infatti, dovrebbe essere Moise Kean, tra i più in luce nel match contro l'Hellas Verona. Allegri rinuncerà dall'inizio al serbo ex Fiorentina?

https://www.fiorentinanews.com/news/493623348742/ma-perche-non-e-rigore-il-contatto-tra-rovella-e-ikone-i-tanti-dubbi-che-restano-anche-sull-episodio-decisivo-di-lazio-fiorentina-il-replay-che-mostra