Lazio-Fiorentina è una partita che di spunti arbitrali ne ha tirati fuori a bizzeffe. Tanti episodi che lasciano davvero l'amaro in bocca e anche mille replay inutili, azioni al rallenty che lasciano in sospeso diversi giudizi.

L'unica certezza

Partiamo dall'unica certezza: il gol di Beltran, ahinoi, era da annullare. C'è lo stop di mano dell'argentino sul lancio lungo proveniente da dietro. Poi l'ex River fa tutto bene, mettendo a sedere Provedel e depositando in gol, però c'è questo vizio di partenza.

Contatto più che sospetto

Recupero alla fine del primo tempo. Contatto Rovella-Ikone, l'attaccante della Fiorentina cade a terra dopo essere stato toccato dal giocatore della Lazio. Le immagini questo contatto lo documentano, Matteo Marcenaro, l'arbitro del match, ben piazzato nella circostanza fa proseguire. Mazzoleni, il Var della gara, non interviene. Per molti, compresi noi, è rigore, ma il tutto finisce con un giallo per il francese e uno per il biancoceleste, che rientrando negli spogliatoi hanno avuto un diverbio.

Siamo sicuri che sia mano?

Ultimo minuto della partita, Vecino impatta la palla di testa, Milenkovic protende il braccio in avanti in cerca del contatto con l'avversario per la marcatura. La sfera poi gli rimbalza addosso e finisce in seguito sul suo volto. In presa diretta sembra rigore…rivedendo quelle poche immagini e poco chiare che scorrono dopo il fattaccio, restano dei dubbi sull'accaduto. In un replay sembra che la sfera rimbalzi sulla spalla del serbo e non sulla mano o sul braccio e la spalla non è di certo una parte del corpo punibile. Ancora proteste dei giocatori della Fiorentina inutili però: Marcenaro e Mazzoleni, beati loro, non hanno dubbi sul penalty: Immobile insacca, i viola perdono, i punti interrogativi restano, così come la superficialità nel prendere alcune decisioni.