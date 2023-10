Una sconfitta quella della Fiorentina a Roma, frutto di un’ingenuità e per giunta di uno dei giocatori più esperti e il più pagato della rosa. Al di là del fatto che ci sia stato o meno tocco di mano da parte di Nikola Milenkovic, mettersi con quella postura in area di rigore è di per sé un errore, che è stato evidentemente pagato a caro prezzo dalla squadra.

Il Var in azione

Quello che è successo al 95' sarà sicuramente oggetto di analisi e discussione all'interno dello spogliatoio gigliato: il Var entrerà in azione al Viola Park, nel senso che il video di quanto successo all'ultimo istante della gara con la Lazio verrà visto e rivisto.

Italiano arrabbiato

“La situazione dell’ultimo minuto? Ci lavoriamo - ha detto a caldo il tecnico Vincenzo Italiano - stiamo tantissime ore a provare e riprovare i movimenti e in quelle situazioni ci dobbiamo comportare diversamente. Se sappiamo cosa fare e non lo facciamo mi arrabbio. Se l’avversario è più bravo tanto di cappello, ma così no”.