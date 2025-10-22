Tomori: "Abbiamo fatto una buona partita contro la Fiorentina, non era facile. Lavoriamo per rimanere in vetta"

La Fiorentina ha perso nell'ultima gara di campionato, contro il Milan. I rossoneri versavano in condizioni particolarmente critiche, con diverse assenze causate dagli infortuni, ma nonostante ciò è comunque arrivata la vittoria, di fronte alla squadra di Pioli che non ha affatto convinto.

Tomori commenta: “Non era facile”

Queste le parole di Fikayo Tomori a Sport Mediaset: “In questo momento siamo molto contenti. Sono convinto che abbiamo fatto una buona partita contro la Fiorentina, non era facile portare a casa tre punti. Adesso c'è un ambiente davvero positivo”.

“Buona partita contro la Fiorentina”

“Mister Allegri ci tiene comunque sulle spine. Vuole massima concentrazione da parte di tutti noi, pensando sempre alla prossima partita. Ed è quello che stiamo facendo, perché vogliamo restare al primo posto”.