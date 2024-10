Nella propria top 11 dell'ultima giornata di campionato il giornalista e telecronista di Sky Fabio Caressa ha inserito due calciatori della Fiorentina, il terzino Dodô e il centrocampista viola Edoardo Bove. Ecco le sue considerazioni sulla squadra viola.

‘Con Palladino Dodô sta trovando continuità di rendimento’

“Dodô ha cambiato molto atteggiamento con Palladino. È molto utile, sa sdoppiarsi, è un terzino brasiliano, è riuscito a trovare una continuità di rendimento che negli anni passati non aveva trovato. La Fiorentina mi piace molto, con Lazio e Atalanta è quella più divertente da vedere. Sta trovando un entusiasmo in campionato che non si era visto con Italiano gli scorsi anni, quando la squadra viola si era espressa meglio in coppa. Palladino ha avuto l’intelligenza di cambiare rispetto alle proprie idee iniziali, e gli allenatori che fanno bene sono quelli che accettano di farlo”.

‘La Roma ha dato via Bove e preso Le Fee che non si è mai visto’

“Bove è stato il miglior centrocampista della giornata, ha fatto una partita strepitosa. Bucciantini lo chiama ‘lo stucco della Fiorentina’ perchè dove c’è un buco lui va e copre, con la Roma rigore procurato assist e gol. La Roma lo ha dato via e De Rossi si era detto anche d’accordo perchè non avrebbe trovato spazio in giallorosso. La Roma ha poi comprato calciatori che finora non si sono praticamente mai visti, come Le Fee”.