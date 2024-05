L’Europeo Under 17 al via senza nessun rappresentante della Fiorentina: il grave infortunio che ha messo fuori dai giochi un centrocampista viola

Bruttissimo infortunio per un giocatore viola: Italia di scena a Cipro senza nessun viola

Oggi alle ore 19.30 l’Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo inizierà il proprio percorso nell’Europeo di categoria, dopo una fase di qualificazione molto brillante e ricca di soddisfazioni in Finlandia. Gli Azzurrini giocheranno contro la Polonia la prima gara del girone nella competizione di scena a Cipro, e nel gruppo italiano non ci sarà nessun giocatore della Fiorentina dopo il grave infortunio occorso a Davide Atzeni. Il classe 2007 viola salterà infatti l'Europeo dopo essersi infortunato in allenamento.

Il brutto stop per il giovane calciatore

Il centrocampista gigliato ha riportato la rottura del legamento crociato e del menisco e dovrà operarsi finendo anzitempo la stagione. Al ragazzo fiorentino, talento tra i più promettenti del settore giovanile viola, non possono che andare tutti i migliori auguri di un rientro il più rapido e fruttuoso possibile, per un giovanissimo calciatore con tutta la carriera ancora davanti e un futuro da scrivere. Forza e coraggio Davide!