Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic prosegue nella propria conferenza di presentazione da neo giocatore viola, toccando varie tematiche.

“Ho cominciato subito col calcio, sono nato e cresciuto in Germania, non in Croazia. A 6 anni ho iniziato ed è sempre stata la mia passione fino ad oggi. Non siamo contenti dei gol subiti in amichevole, da difensore posso parlare solo dal mio punto di vista: non voglio mai subire gol, che sia Grosseto o Montpellier. Abbiamo sempre subito gol, è una cosa che possiamo migliorare, il mister ci ha chiesto di creare una mentalità vincente, per vincere le partite".

"Ci saranno gare in cui non saremo al top ma se siamo in vantaggio dobbiamo prendere il risultato, anche 1-0 e andare a casa con tre punti. Nel calcio a questo livello i dettagli fanno la differenza, ci sono tante piccole cose in cui possiamo migliorare”.