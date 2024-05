Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione, e presidente dell’Odg Toscana, Giampaolo Marchini ha avuto modo di dire la sua sulla situazione attorno allo stadio Franchi, dopo le parole di questo pomeriggio del presidente Commisso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Fiorentina-Comune di Firenze: rapporti ai minimi storici”

“Le parole di quest’oggi di Commisso non lasciano ben sperare: la situazione attorno al restyling del Franchi, tenuto conto che per il momento la Fiorentina non voglia partecipare alle spese, lascia tutti noi molto preoccupati in ottica futura. Le schermaglie dialettiche andate in scena tra il club ed il comune negli ultimi anni, più che semplici schermaglie, rappresentano una vera e propria presa di posizione da parte della Fiorentina: se non cambiano alcuni parametri difficilmente i viola vorranno spendere altri milioni. Mancano non poche risorse al finanziamento della ristrutturazione dello stadio. Fino ad ora la cosa è stata vissuta sotto l’ombra di questa incertezza, senza soldi è impossibile completare i lavori. Ora, con le scadenze elettorali, sarà, anche a livello politico un forte motivo di scontro”.

“L'errore di Christensen dimostra che se giochi poco perdi le misure, Ranieri che errore.."

E’ poi tornato a commentato la sconfitta di ieri contro il Verona: “Credo che l’errore di ieri di Christensen sia frutto della suo scarso minutaglie in questa stagione: credo sia ancora lontano dall’aver preso le misure di campo. In occasione del rigore dell’Hellas poi è mancata proprio l'intesa difensiva: se Ranieri non aveva la percezione che Christensen fosse ben posizionato, poteva tranquillamente tirare la palla in tribuna e invece ha preferito scaricare tutto sul danele. Anche Terracciano vive una situazione molto particolare. In difesa, la situazione pare molto complicata. E' mancata la figura che doveva avere Milenkovic alla squadra nel corso proprio di tutta la stagione: la guida di riferimento di personalità ed esperienza. Ieri la squadra è stata profondamente insufficiente. Più che idee ieri è mancata la voglia, chi era in campo non ha giocato ad un ritmo sufficiente".

“Castrovilli unica nota positiva: rinnovo in vista?”

Ha poi concluso parlando di Castrovili, autore del momentaneo gol del pareggio contro i gialloblu: “Credo che sia lui l’unica nota positiva della trasferta di Verona. Il suo gol del pareggio, oltre che a dare ai viola l’occasione di rimontare il risultato, è stata una nota romantica: la sua qualità mancava molto alla squadra, la giocata con cui si libera al tiro è di rara bellezza. Speriamo che la Fiorentina cambi idea e che riesca a trovare le condizioni giuste per un rinnovo con i viola”.