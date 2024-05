Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare lo stato di forma della squadra di Italiano a due giorni dal ritorno di Conference contro il Club Bruges. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se giochi mento durante l'anno in partite come quelle di ieri dovresti dimostrare che il mister sbaglia”.

“Ho sentito dire che ieri con il Verona ha giocato la seconda squadra, e che questo sia la causa dietro la sconfitta. Generalmente se giochi meno e hai la possibilità di giocare dovresti dimostrare che l’allenatore sbaglia, e che sbaglia a lasciarti fuori. Purtroppo quella di ieri non è stata una bellissima partita, è arrivata ancora una sconfitta e credo che per quanto riguarda l’approdo in Europa dal campionato credo che adesso la situazione sia veramente complicata. Allo stesso tempo mercoledì abbiamo la possibilità per arrivare in finale e di vincere un trofeo che ti permette di qualificarti nuovamente alle coppe europee, ed ormai sono piu di 20 anni che a Firenze non si vince qualcosa. Anche se personalmente farei di tutto per vincere un trofeo anche se cosi non fosse. Resta comunque la strada piu corta per tornare in Europa”.

“Abbiamo un gol di vantaggio, dovremo amministrare la partita: guai a prendere contropiede inutili”

Ha poi spostato l’attenzione sul Bruges: “Ci mancherebbe che per una partita del genere i giocatori non siano stimolati, queste sono partite che si preparano da sole. Andiamo in Belgio con un piccolo vantaggio che ci permette di andare a giocarci la qualificazione alla finale: servirà giocare come sempre. Dovremmo evitare gli errori che abbiamo visto nelle ultime due partite, quando hai un piccolo vantaggio non dico di mettere un pullman davanti alla porta, ma nemmeno di attaccare a prescindere. Ormai le squadre ci conoscono e ci aspettano per punirci in contropiede. E’ giusto attaccare ma con raziocinio senza prestare il franco. Quelli che devono segnare il prima possibile per pareggiare i conti sono loro, dovremo affrontare la partita con la giusta mentalità”.

“Il gol di giovedi potrebbe aver sbloccato Nzola: sarà utile!”

Ha poi concluso parlando di Nzola: “Nelle ultime settimane aveva avuto un brutto periodo, da quello che mi dicono ha a avuto problemi personali. E’ stato lasciato fuori per tante partite. E’ chiaro che quando a gennaio arriva un altro attaccante in rosa, perdi chiaramente la fiducia: all’inizio giocava sempre, negli ultimi mesi ha invece giocato pochissimo. Il gol che ha trovato mercoledì fa bene a lui ma anche alla squadra: potremmo aver ritrovato un giocatore utile in queste ultime partite. Anche ieri ha Verona ha dato il segnale di essere tornato con la testa sul campo”.