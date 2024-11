Una partita sentita quella tra APOEL Nicosia e Fiorentina in casa del club cipriota. Oltre ai festeggiamenti per il 98° anniversario, sarà una partita cruciale per la stagione della società gialloblù. Dopo l'appello della società ai tifosi, è arrivato anche quello degli ultras dell'APOEL (APOEL Ultras 1979), che attraverso un comunicato social hanno scritto:

"L'APOEL gioca domani contro la Fiorentina e noi abbiamo il dovere di stare al fianco della squadra e fare di nuovo della GSP un inferno. Qui dove i colossi si sono piegati, dove tante squadre si sono inginocchiate, dove milioni di giocatori si sono inchinati davanti a noi, dove sono state scritte le pagine d'oro della storia dello sport cipriota. Qui siamo chiamati a fare ciò che la storia e il nostro DNA ci dicono di fare. Iniziamo quindi nel migliore dei modi i festeggiamenti per il compleanno della Leggenda e i 45 anni della nostra Associazione".