FOTO E VIDEO FN - Il ritiro della Fiorentina apre finalmente al pubblico: l'arrivo dei giocatori e il discorso di Palladino

Tutto pronto per il primo allenamento aperto al pubblico del ritiro estivo della Fiorentina. Al Viola Park il tecnico viola Raffaele Palladino è entrato in campo per primo per sistemare i palloni e organizzare le varie aree di lavoro, seguito poco dopo da tutti i giocatori che sono arrivati al campo principale a bordo di una navetta.

Palladino ha riunito tutti i giocatori al centro del campo, facendo loro un discorso in cui presumibilmente ha spiegato il programma dell'allenamento. Sugli spalti, ad ora, si contano un centinaio di tifosi. Di seguito foto e video realizzati da Fiorentinanews.com: