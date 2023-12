Vlahovic: "La Juventus da dentro è molto meglio di come si pensa, tutti vorrebbero giocarci. Io e Chiesa simili in quanto ambiziosi"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina e attuale attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha commentato così il suo momento: “Non avevo nessuna ansia del gol, perché sapevo che il lavoro alla fine avrebbe pagato. La differenza per un attaccante la fa la testa, se rimani lucido e non ti lasci condizionare i gol arrivano. La nostra priorità è tornare in Champions League, nello spogliatoio c'è ambizione perché la maglia della Juve richiede questo”.

E poi: “Non ho mai avuto dubbi sulla mia permanenza. La Juve da dentro è meglio di come molti la immaginano, tutti vorrebbero essere al nostro posto e indossare questa maglia. Chiesa? Ci conosciamo dai tempi della Fiorentina, siamo simili in quanto ambiziosi. Siamo amici anche fuori dal campo ed è bello giocare insieme, l'intesa viene naturale. Quando giochi nella Juve la scintilla ti deve scattare per forza perché hai l'obbligo di vincere sempre”.