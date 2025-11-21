Operazione economica in casa Juventus: aumento di capitale lampo per il club

Operazione economica in casa Juventus. Proprio alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi alle ore 18, il club bianconero ha concluso nelle ultime ore un aumento di capitale.

Aumento di capitale in casa Juventus

Secondo quanto riportato da ANSA, la Juventus ha chiuso un aumento di capitale lampo da 97,8 milioni di euro a sostegno del piano strategico. Sono state emesse 37.912.181 nuove azioni, pari a circa il 9,1% del capitale sociale: il prezzo di emissione delle azioni, riservare a investitori istituzionali, è stato fissato a 2,58 euro per azione.

Nuove azioni per i soci bianconeri

Ai soci Exor e Tether, che detengono rispettivamente circa il 65,4% e l'11,5% del capitale sociale della Juventus, (pari a circa il 78,9% e il 7% dei diritti di voto), sono state allocate nuove azioni pro quota alla rispettiva partecipazione.