La squadra festeggia, ma la curva resta fredda: "Meritiamo di più"

Scene strane quelle viste al termine della partita fra Udinese e Fiorentina, che certificano uno scollamento sempre maggiore fra la squadra viola e la sua tifoseria.

La Festa in campo

Quando l'arbitro Mercenaro ha fischiato la fine della partita i giocatori gigliati sono corsi verso la panchina di Raffaele Palladino per sapere come era finito il match dell'olimpico fra Lecce e Lazio, decisivo per la qualificazione europea dei viola. Venuti a conoscenza del regalo dei salentini ecco che staff e giocatori hanno cominciato a festeggiare la qualificazione, ancora una volta, alla Conference League; festa al quale la curva non ha voluto partecipare.

La reazione dei tifosi

Il settore ospiti, colmo di tifosi viola, non ha mai smesso di cantare e sostenere la squadra al Bluenergy Stadium. Al termine della partita però, mentre i giocatori festeggiavano e si presentavano sotto il settore per ricevere applausi e cantare assieme, la curva ha reagito intonando un coro che recitava: “meritiamo di più”. Una tifoseria evidentemente stanca di accontentarsi di piazzamenti fra la sesta e l'ottava posizione e di una coppa europea che, specialmente quest'anno, è sembrata più un intralcio che un'opportunità.